"Verissimo": Francesco Monte parla della fidanzata e della rottura con Giulia Salemi

Francesco Monte è un noto ex tronista del programma televisivo “Uomini e Donne” e concorrente di reality quali “L’Isola dei famosi” e “Grande fratello vip” . Francesco è inoltre reduce dalla positiva esperienza al programma di Rai 1 “Tale e quale Show”, in cui ha dimostrato ottime competenze canore ed imitative (si è infatti classificato al terzo posto nella classifica definitiva del programma).

Il bel Francesco è stato ospite della puntata di “Verissimo” che andrà in onda sabato 16 novembre. Nel programma condotto da Silvia Toffanin l’ex gieffino ha parlato della sua fidanzata, Isabella De Candia, e ha spiegato i motivi per i quali la storia d’amore con Giulia Salemi è terminata.

Le parole rivolte alla fidanzata Isabella sono le seguenti: “In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi sei mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità“. Parole che fanno ben sperare su una bella e felice storia d’amore tra i due.

Monte ha inoltre tenuto a spiegare i motivi per i quali la sua relazione con Giulia Salemi, conosciuta durante l’esperienza televisiva al “Grande fratello vip”, è terminata. L’ex tronista ha ribadito come alla base della sua decisione di lasciare la bella Giulia dopo meno di un anno di relazione non vi sia stato un tradimento, ma la scarsa motivazione e spinta ad andare avanti e costruire qualcosa di importante insieme.

Francesco Monte dichiara di avere avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione che non era giusta per entrambi e aggiunge che tutto il resto, che viene associato a tradimenti o cose simili, non è vero, “altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto“.