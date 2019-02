Verissimo, Francesco Chiofalo parla del suo tumore al cervello

Francesco Chiofalo non ha passato un bel periodo. Il ragazzo infatti, come abbiamo potuto vedere sui social network, si è sottoposto a un delicato intervento al cervello per rimuovere un tumore. L’ex concorrente di “Temptation Island” ha avvisato i suoi fan di questa sua operazione alcuni giorni prima delle festività natalizie.

Sin da subito Francesco Chiofalo ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza nei suoi confronti. Per fortuna “Lenticchio“, come veniva soprannominato ai tempi di “Temptation Island“, sembra aver lasciato i suoi problemi alle spalle poiché l’intervento al cervello è andato a buon fine. Il ragazzo, intervistato nel salotto di “Verissimo“, ha voluto parlare senza peli sulla lingua di questo suo periodo.

L’intervista a Francesco Chiofalo

La sua intervista inizia parlando del primo periodo: “Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue doveva riassorbirsi. Dopo qualche mese, una seconda Tac di controllo ha mostrato, invece, che la macchia si era ingrandita ed era in realtà un tumore al cervello, che doveva essere urgentemente operato”.

In seguito spiega il perché abbia voluto divulgare questa notizia a tutti: “Ho voluto raccontarlo sui social perché non so recitare, non potevo fingere che andasse tutto bene. Ero disperato. Ho voluto pubblicare la foto della cicatrice dopo l’operazione perché è il segno di una battaglia e non c’è niente di cui vergognarsi. L’affetto del pubblico mi ha sorpreso”.

Francesco Chiofalo, dopo aver superato il periodo più buio della sua vita, ha espresso nei salotti di “Verissimo” il desiderio di ritrovare nuovamente l’amore e soprattutto diventare padre. Lenticchio infine dichiara che, da quando si è separato dalla sua ultima fidanzata non si è più innamorato di nessun’altra donna dopo Selvaggia Roma.