Verissimo, Francesca Cipriani: "Basta chirurgia estetica, ora sono felice"

Ascolta questo articolo

Qualche giorno fa Alessandro Rossi e Francesca Cipriani si sono sposati nella Basilica di San Bartolomeo che sorge a Roma, sull’Isola Tiberina. A questo grande evento c’erano alcuni volti provenienti dal “Grande Fratello Vip“, tra cui Giucas Casella, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro, che hanno condiviso con la Cipry l’esperienza nella scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il tutto è stato poi immortalato dalle telecamere di “Verissimo“, ove nella puntata di ieri Francesca Cipriani insieme al compagno hanno voluto parlare dei loro primi giorni vissuti da marito e moglie. Parlando invece del loro futuro, non escludono un possibile nascituro.

L’intervista di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Da Silvia Toffanin l’ex pupa afferma di aver sempre sognato il matrimonio ma, a causa delle ultime delusioni in ambito sentimentale, stava iniziando a dubitare sul lieto fine: “La felicità esiste per tutti. Un’emozione unica entrare in chiesa accompagnata dal mio papà e vedere Alessandro così felice. Quando avevo 7 anni i miei hanno divorziato e mio padre è andato negli Stati Uniti, lo vedevo sporadicamente, ogni 2 o 3 anni. Averlo accanto quel giorno è stata una grande gioia”.

Parlando invece del carattere di Alessandro Rossi, l’opinionista di Barbara D’Urso afferma di essere molto fortunata ad aver trovato un uomo così sensibile e gentile, rivelando di aver trovato finalmente la sua anima gemella che stava cercando oramai da molti anni.

Con il matrimonio Francesca Cipriani ufficializza l’intenzione di non sottoporsi più alla chirurgia estetica, dichiarazione che viene immediatamente approvata anche dal marito: “La prossima volta che entrò in sala operatoria sarà per partorire. Aspettiamo con ansia di avere un piccolino o una piccolina. ma ora basta chirurgia estetica. Non ero felice e compensavo alcune carenze con la chirurgia, ma ora sono felice. Quando si sta bene queste cose non le cerchi più”.