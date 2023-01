Ascolta questo articolo

La separazione tra Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e Letizia Porcu ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. L’hair Stylist originario di Anzio, dopo svariate voci sul proprio conto, su Instagram aveva promesso di essere pronto a fare chiarezza in merito alla sua sfera privata.

“Nella vita non bisogna usare le maschere, ma bisogna vivere nella realtà” ha rivelato un paio di settimane fa Federico per poi aggiungere: “L’importante è guardarsi negli occhi e dirsi tutta la verità, sia le cose belle che quelle non facili. Non bisogna nascondersi, la vita va affrontata come faccio”.

L’ospitata di Federico Fashion Style da “Verissimo”

Le prime anticipazioni, riportate da Alessandro Rosica sui social network con il nickname di “Investigatore social”, hanno fatto immediatamente il giro del web. Secondo il giornalista, che è stato spesso ospite da Federica Panicucci nel programma “Mattino Cinque”, Federico avrebbe svelato a Silvia Toffanin di essere omosessuale.

“Federico ha infatti ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia ‘Letizia’ non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei” ha rivelato Alessandro in merito all’ospitata di Federico per poi aggiungere: “Il parrucchiere ha infine rivelato di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa (cosa non vera)”.

Successivamente Alessandro Rosica si toglie dei sassolini dalle scarpe, rivelando che Federico in passato avrebbe cercato in ogni modo di smentire le sue notizie in merito alla sua omosessualità ma è comunque felice come la verità stia finalmente uscendo fuori.

L’hairstylist, sempre come rivelato da Alessandro, avrebbe deciso di mantenere questo segreto anche per motivi economici: “Era ovvio che tu provassi a smentirmi, dovevi prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutt’Italia, in questo caso a ‘Verissimo’”. Sotto ai commenti del post del giornalista arriva quello di Selvaggia Roma, in cui attacca la famiglia Lauri e sottolinea come nel mondo dello spettacolo tutti erano a conoscenza di questo segreto.