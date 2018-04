Verissimo, Federica Panicucci parla del suo fidanzato Marco Bacini

A Verissimo, la conduttrice di Mattino Cinque Federica Panicucci, presenta negli studi di Silvia Toffanin il suo attuale fidanzato, l’imprenditore Marco Bacini. La bionda ammette che con lui non è stato un colpo di fulmine, poiché il loro rapporto si è creato con il tempo senza nessun tipo di fretta.

Federica Panicucci, intervistata da Silvia Toffanin, spende solamente delle bellissime parole per il suo attuale fidanzato: “Quello per Marco è stato un amore nato pian piano. Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio”.

Dalla conduttrice Silvia Toffanin arriva anche la domanda se l’attuale coppia stia pensando al matrimonio. Federica Panicucci nega di aver ricevuto una proposta del genere, anche se per il momento fa capire che non ha nessun tipo di fretta di sposarsi, poiché avendo già due bambini con il disc jockey Mario Fargetta, su certe cose si deve restare serissimi.

Per la maggior parte delle persone però il nome di Marco Bacini non dice nulla. Infatti l’uomo non ha mai partecipato a nessun programma televisivo, ma è un imprenditore: classe 1976, possiede il marchio Rude is cool, e ha aperto catene di negozi in tutto il mondo. Grazie a questa azienda ha lavorato con tantissime fashion blogger, una su tutte Chiara Ferragni, la fidanzata del rapper Fedez.

Ritornando all’intervista, Federica Panicucci parla anche della scomparsa di suo padre: “Non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola”.