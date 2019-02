Verissimo, Fausto Brizzi: "La gente desidera vedere la sfortuna degli altri"

Fausto Brizzi ritorna in televisione dopo un periodo di lunga assenza. Il regista, in alcuni servizi della trasmissione televisiva “Le Iene” su Italia 1, viene accusato di molestie sessuali da una decina di aspiranti attrici. La Procura di Roma però, dopo aver aperto un fascicolo con l’ipotesi di violenza sessuale, ha chiesto l’archiviazione, accettata dal Giudice per le indagini preliminari nel gennaio del 2019.

Il regista ritorna in campo grazie al film “Modalità Aereo“, con protagonista Lillo e Paolo Ruffini. L’uscita di questa pellicola nelle sale cinematografiche è il 21 febbraio 2019. Intervistato da Silvia Toffanin, l’uomo ha voluto parlare sia del film appena girato che delle sue vicissitudini dell’ultimo anno.

Le parole di Fausto Brizzi

Il regista svela come è riuscito ad affrontare questo periodo buio: “È stato un anno complicato, in cui il mio obiettivo era trovare l’umore giusto per scrivere un film divertente, e Modalità aereo lo era. Quando Paolo Ruffini me l’ha portato ho capito che era terapeutico: era la risposta pop a tutto quello che mi stava succedendo. Il lavoro è stato una cura”.

In seguito ha voluto parlare del processo mediatico nei suoi confronti: “Questo è un malessere diffuso nel nostro Paese per cui sembra che la gente non voglia vincere qualcosa o avere una fortuna, ma vedere una sfortuna degli altri. Basta leggere i giornali per vedere che sono solo le notizie tragiche che ci interessano: quelle buone sono relegate in un trafiletto”.

Per Fausto Brizzi arrivano delle notizie positive anche nella sua sfera privata. Dopo la sua separazione con l’ex moglie Claudia Zanella, il regista ha ritrovato l’amore con Silvia Salis, l’ex martellista italiana, vincitrice di dieci titoli italiani. Lo scoop è stato svelato da “Novella 2000” grazie ad alcune foto scattate a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno nel Veneto.