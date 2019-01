Verissimo, Fabrizio Corona perde un dente e poi rivela: "Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez"

Durante la puntata del 19 gennaio 2019 di Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, l’ex “Re dei paparazzi” Fabrizio Corona ha rilasciato una nuova intervista. Il personaggio televisivo si è concentrato soprattutto sulla sua ultima biografia intitolata “Non mi avete fatto niente“, che uscirà il 22 gennaio 2019.

Da ciò che abbiamo potuto sapere fino a questo momento, il libro di Fabrizio Corona si concentra in particolar modo sulle sue confessioni private e sulla sua vita privata. Ha anticipato, in questa intervista esclusiva dalla Toffanin, alcuni particolari scottanti sulla sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Tuttavia, è protagonista anche di un incidente imbarazzante a “Verissimo“.

L’incidente e le parole su Silvia Provvedi

Durante l’intervista, mentre parlava della sua nuova presunta fiamma e della sua dipendenza sulle donne, all’ex Re dei paparazzi è caduto un dente. La conduttrice, preoccupata gli ha chiesto se avesse perso un dente, e lui imbarazzato ha risposto di “sì”. In realtà, non si scompone nemmeno più di tanto, e dopo qualche minuto si risiede sulla sua sedia per continuare a farsi intervistare, facendo anche delle battute sulla vicenda.

In seguito parla di Silvia Provvedi e dei presunti tradimenti: “Mi ha tradito con Fedez, ma solo per fare un nome. Ci sono stati cantanti e calciatori, ma i suoi tradimenti non mi hanno ferito. Ho iniziato io e poi lei per ripicca, e poi abbiamo continuato così. È finita, perché non ci volevamo più bene e questi gesti ne erano la prova. Ma mi prendo tutte le mie responsabilità, la colpa è più mia che sua”.

Infine, parla della sua dipendenza alla droga e del suo testamento: “Ho fatto uso di cocaina in passato ma ho smesso da tanto. Di soldi ne ho guadagnati, e tantissimi. Avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando. […] Tutto il mio testamento andrà a Carlos Maria, ma non potrò lasciare la mia genialità e l’intelligenza a nessuno”.