"Verissimo", Fabio Volo inaugura il nuovo spazio dedicato al periodo che stiamo vivendo

Cosa ne pensa l’autore

Maria Guerricchio - Saranno almeno 20 anni che ascolto Fabio Volo la mattina in radio. Contrariamente ai luoghi comuni, è stato capace di fare una radio diversa, in cui ha portato personaggi di ogni sorta senza paura di rischiare. Quest'anno, per esempio, è il momento del prof Barbasofia, che qualche mattina fa ha parlato di Eraclito. Se questa crisi deve insegnarci qualcosa, deve insegnarci in primis a ragionare in modo nuovo.