Verissimo, Eva Grimaldi parla della sua relazione con Gabriel Garko e del suo intervento al seno: "Stavo per morire"

Nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda nella giornata del 17 ottobre su Canale 5, si è ritornato a parlare nuovamente del coming out fatto da Gabriel Garko. In questa puntata a rilasciare una nuova intervista è Eva Grimaldi, ove hanno vissuto insieme per ben otto anni.

Si tratta di una chiacchierata a cuore aperto di Eva Grimaldi, che parla di Garko ma anche della sua attuale storie d’amore con l’attivista e politica Imma Battaglia. In seguito parla del suo lavoro da attrice, in cui ammette di aver firmato una clausola per non superare un certo peso.

Le parole di Eva Grimaldi

Svela di non aver avuto un inizio facile, poiché arrivata a Roma da ragazzina e spinta da alcune cattive compagnie ha iniziato con la droga, le canne e infine la cocaina. Svela di aver sofferto di anoressia, e per questo motivo vedendo la confessione fatta da Adua Del Vesco nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è commossa molta.

Infatti, sul contratto che aveva firmato con Alberto Tarallo di Ares Gate c’era una clausola sul suo peso forma: “Non potevo superare i 52 chili. Sono grata ad Alberto Tarallo per il lavoro, ma nel 2006 sono andata via per sposarmi con un ragazzo veronese. Dopo la separazione tornai a Roma e andai a vivere nella dependance a Zagarolo. Io ho ritoccavo il viso a 20 anni, il seno”. Ma ammette che non lo rifarebbe: “Stavo morendo per un’infezione batterica dopo averlo rifatto. Sono stata un anno senza un seno”.

Si parla poi di Gabriel Garko, ove Eva Grimaldi conferma per l’ennesima volta di aver vissuto con l’attore una storia d’amore creata a tavolino. Ma nonostante questo ammette di avere un rapporto speciale con lui: “Sarà sempre il mio amore, l’ho amato subito. Noi ci siamo amati”.

Dal 2010 è impegnata sentimentalmente con Imma Battaglia, con cui si unisce civilmente il 19 maggio 2019. Come rivelato in questa intervista all’epoca le è stato consigliato di non frequentarsi con l’attivista LGBT poiché così facendo non sarebbe più riuscita a lavorare in televisione.