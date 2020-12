"Verissimo", Elisabetta Gregoraci si sfoga: "Ci sono attacchi che fanno male"

L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, è stata una delle più amate e discusse concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. La bella showgirl calabrese è però uscita anticipatamente ed in maniera volontaria dalla casa più spiata di Italia lo scorso lunedì 7 dicembre 2020, dopo aver scoperto che il reality show di Canale 5 si sarebbe prolungato di oltre due mesi, terminando a metà febbraio 2021.

Elisabetta, ieri sabato 12 dicembre 2020, è stata protagonista di una lunga e profonda intervista nel corso del programma televisivo condotto dalla giornalista Silvia Toffanin “Verissimo“, in cui ha avuto modo di parlare del proprio rapporto con l’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli e confidare i sentimenti e gli stati d’animo provati una volta tornata alla vita reale.

La showgirl ha infatti rivelato di non aver particolarmente apprezzato i numerosi attacchi di cui è stata vittima nel corso della sua permanenza, durata oltre tre mesi, nella casa più spiata d’Italia e i numerosi flirt che le sono stati indebitamente attribuiti. Queste le sue significative ed eloquenti parole: “Ci sono attacchi che fanno male, ma strutturano. Sono un po’ scombussolata, ma sono più forte di prima. Questa è stata una dura prova per me. Quando sono uscita ho letto tutto, anche le cose brutte. Sono stata male, ho pianto tanto.”

Secondo Elisabetta sono infatti state molte le persone che hanno parlato per suo conto in diverse trasmisissioni televisive, dicendo cose non vere e diffondendo fake news in un periodo in cui lei non poteva in nessun modo difendersi, essendo reclusa nella casa del GF Vip di Cinecittà.

La showgirl ha sottolineato come abbia avuto la possibilità di chiarire i diversi flirt che le sono stati attribuiti appena uscita dal programma televisivo, grazie ad alcune domande che le sono state rivolte da Alfonso Signorini ed invece oggi sembra abbia deciso di rivolgersi agli avvocati.