"Verissimo", Elisa Isoardi parla de "L’isola dei famosi": "Potevo fare qualcosa di più"

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, tra le ospiti presenti in studio troviamo Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” viene da una esperienza abbastanza positiva da “L’isola dei famosi“, che le consente di avere una certa visibilità dopo gli ultimi flop registrati in Rai.

Sfortunatamente però Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare l’isola honduregna a causa di un infortunio all’occhio, facendo così ritorno in Italia per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Le sue condizioni però sono decisamente migliorate, e anche nei salotti di “Verissimo” fa capire che il dolore è oramai un lontano ricordo.

L’intervista a Elisa Isoardi

Intervistata dalla Toffanin, la Isoardi parla dapprima della sua esperienza a “L’isola dei famosi”: “Qualcosina in Honduras la potevo ancora fare, ma non è andata malissimo. Non mi ero mai vista così in tutta la mia vita. Non sono abituata, quella era veramente io? Là non te ne accorgi mentre fai le cose, non ti rendi conto quanto sia duro. È uno dei programmi più difficili al mondo, non c’è niente, non si mangia, non c’è il bagno, il letto”.

Per tutta la sua avventura nella trasmissione condotta da Ilary Blasi ha rivelato di aver pensato spesso al suo rapporto con la madre. Rivela che da figlia, durante tutto il periodo della sua adolescenza, avrebbe provato a chiederle aiuto ma lei raramente c’è stata e spesso non accettava che lei potesse mostrare segni di debolezza.

Nonostante questa sua lontananza, la Isoardi ammette di aver anche sbagliato nei suoi confronti e dichiara che non c’era dialogo, che lei si era allontanata e l’ha anche trattata male. “Avevo avuto una delusione d’amore e dovevo probabilmente riorganizzare le cose nella mia vita. Ora ci siamo riavvicinate e mi sono resa conto di quante cose mi sono mancate di lei”, conclude la Isoardi.