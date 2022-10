Ascolta questo articolo

Come annunciato nei giorni scorsi, Eliana Michelazzo ha rilasciato un’intervista nei salotti di “Verissimo“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Ovviamente si è ritornato a parlare del caso legato a Mark Caltagirone, vicenda nuovamente accesa dopo la partecipazione di Pamela Prati nella Casa più spiata d’italia.

Naturalmente l’obbiettivo dell’ex primadonna del “Bagaglino” resta quello di ripulirsi l’immagine dopo il rapporto fasullo con Mark, provando a raccontare alcuni aneddoti di quel periodo che definisce tremendo sotto tutti i punti di vista. Le sue dichiarazioni però non sono state accettate da Eliana, ex agente di Pamela, e intervistata dalla Toffanin ha voluto raccontare la propria versione dei fatti.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Eliana ammette che a oggi si sente più vittima lei che di Pamela: “Ho sempre difeso il suo matrimonio e il suo amore, ero la sua manager, era giusto così, credevo in lei. L’ho difesa sia lavorativamente che a livello umano, ha 60 anni e se è in difficoltà l’aiuti. Mi hanno chiesto di creare il matrimonio e mi sono messa a disposizione. Per me Mark Caltagirone esisteva, ho i messaggi e ci parlavo, mi scriveva le cose da fare per il matrimonio”.

Parlando invece della foto di Pamela insieme a un uomo con il cappellino, che inizialmente era Mark, la Eliana si allontana immediatamente dalle accuse, rivelando come in quella giornata lei era a casa. Ammette però che, dopo aver visto quello scatto su Instagram, è rimasta sinceramente felice perché stava iniziando finalmente a uscire fuori il vero volto del presunto imprenditore.

Si parla poi dei presunti guadagni di quel periodo, ove Eliana rivela che la Prati ci ha sempre preso dei soldi su ogni ospitata: “L’ho portata a fare l’abito, ha preso soldi da gente, non è vero che non ha preso soldi, gli sponsor pagano così con un servizio, in Rai diede un Iban, quando arrivavano i soldi Rai li prese lo stato, perché lei ha un debito“.

In merito a questo argomento interviene anche Silvia Toffanin, ove conferma le parole di Eliana: “Anche la tv paga, non è mai venuta qui a titolo gratuito“. La Michelazzo quindi si dichiara convinta che, almeno inizialmente, la Prati credeva davvero a questa storia ma, dopo aver scoperto la verità, ha iniziato a marciarci un po’ sopra per avere un po’ di notorietà televisiva.