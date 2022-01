"Verissimo" e "C’è posta per te" cooperano: De Filippi e Toffanin cammineranno a braccetto

Grandi novità sono in arrivo in casa Mediaset. Due delle trasmissioni di punta stanno per cooperare, tirando fuori una sinergia che con ogni probabilità piacerà al pubblico da casa. Si tratta di “C’è posta per te” e “Verissimo”. Andiamo con ordine. Maria De Filippi è tornata con la nuova stagione del people show, che dopo più di 20 anni di messa in onda, non conosce affanni o arrancamenti.

Gli ascolti sono sempre imbattibili, tanto che si è sempre temuti dalla concorrenza. “Verissimo” invece, a partire da quest’anno, ha ricevuto più spazio. Non solo in onda il sabato pomeriggio, ma Silvia Toffanin, saldamente al timone della trasmissione, è approdata su Canale 5 anche di domenica. Dunque, due garanzie per la rete del Biscione che adesso sono pronte a collaborare.

Cosa bolle in pentola? A partire da sabato 15 gennaio, “Verissimo” ospiterà uno spazio dedicato ai protagonisti di “C’è posta per te”. A renderlo noto è stato Mediaset, diramando una nota ufficiale. La Toffanin si occuperà di alcune delle storie andate in onda nel people show mariano. Consentirà al pubblico di capire cosa è accaduto ai protagonisti una volta che avranno deciso di aprire o chiudere la famosa busta.

Nello studio di “Verissimo” arriveranno coloro che hanno raccontato la loro storia. Inoltre, Silvia sarà anche dietro le quinte di “C’è posta per te”, per raccogliere a caldo le reazioni. La prima storia che sarà portata in studio è quella di papà Fernando e delle due figlie, avute da due donne diverse. Si partirà con loro, sabato 15 gennaio.

La De Filippi e la Toffanin sono due delle conduttrici più amate in forze a Mediaset. Questa penetrazione di “C’è posta per te” a “Verissimo” e di “Verissimo” a “C’è posta per te” crea una sinergia importante a Canale 5. Piersilvio Berlusconi ha fiutato la possibilità e subito ha colto la palla al balzo.