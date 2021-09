Verissimo, Diletta Leotta e Can Yaman storia finita? La conferma da Silvia Toffanin

Gli ultimi gossip avevano ragione: tra Can Yaman e Diletta Leotta è finita davvero. La conferma è arrivata direttamente dalla conduttrice sportiva durante una sua intervista rilasciata a Verissimo. Il volto di DAZN ha confessato a Silvia Toffanin che c’era stata anche la proposta di matrimonio arrivata dopo un solo mese dalla loro relazione.

La storia d’amore con l’attore turco protagonista di DayDreamer e Mr. Wrong è stata davvero passionale. Adesso non si sentono più, ma nella vita tutto è possibile. Diletta Leotta ha lasciato la porta del suo cuore socchiusa: chissà magari Can Yaman ritornerà nella sua vita. La relazione è stata al centro di non pochi attacchi, etichettata in più occasioni come poco credibile.

Al momento entrambi sono lontani, magari questo tempo servirà a tutti e due per schiarirsi le idee e vedere se c’è qualcosa da salvare di questo grande amore. Negli ultimi tempi Diletta Leotta è stata avvistata da sola, mentre Can Yaman in ‘lacrime’ durante la mostra del Cinema di Venezia 2021 e completamente immerso nel lavoro.

Tanti i dubbi su come hanno gestito questa storia mediaticamente, ma dopo tanto chiacchiericcio Diletta Leotta ha rotto il silenzio a Verissimo. La conduttrice non ha mai avuto crolli in pubblico, si è ritirata nel suo lavoro, finché non è arrivata Silvia Toffanin con la quale si è aperta arrivando a sfiorare anche le lacrime.

Nessun punto, dunque, alla storia tra Can Yaman e Diletta Leotta. Ad oggi non si conosce la posizione dell’attore di DayDreamer e Mr. Wrong, ma la conduttrice radiofonica ha lasciato intendere di sperare in un ritorno di fiamma. Ultimamente, la ragazza siciliana ha deciso di cambiare casa, stanca dei continui assalti dei fotografi che in questo periodo sembrano essersi intensificati.

Inoltre, di recente, ha festeggiato i suoi 30 anni circondata dall’affetto dei suoi cari. Scontata l’assenza di Can Yaman.