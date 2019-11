Verissimo, Daniele Bossari parla della sua depressione: "Ho pensato di eliminarmi"

Nella puntata di quest’oggi della trasmissione “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, verrà intervistato Daniele Bossari. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” il 26 novembre ha pubblicato “La faccia nascosta della luce” editto da Mondadori.

Come rivelano le anticipazioni sul programma “Verissimo” Daniele Bossari non concentra la sua intervista solamente sul suo libro. Infatti il conduttore televisivo ha voluto parlare del suo periodo di depressione, in cui rivela di aver pensato ad un certo punto anche al suicidio.

Le parole di Daniele Bossari

Del suo periodo buio l’abbiamo visto anche al “Grande Fratello Vip“, dove più volte Daniele Bossari ha parlato della sua depressione. Da Silvia Toffanin rilascia delle dichiarazioni molto dure: “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”.

Successivamente aggiunge: “Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale”.

Il conduttore dichiara a Silvia Toffanin che quell’episodio della trave gli ha salvato la vita. Rivela di aver sentito nel suo corpo un urlo fortissimo uscire dalla mia anima e da quel momento in poi è riuscito pian piano a riprendersi, grazie soprattutto all’aiuto delle persone care.

Oltre all’appoggio della moglie Filippa Lagerbäck e della figlia Stella, Daniele Bossari ammette di aver chiesto l’aiuto di uno psicologo per uscire da quel tunnel.