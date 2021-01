"Verissimo", Cristiano Malgioglio fa una rivelazione intima: "Non l’ho mai raccontato"

Ieri pomeriggio è andata in onda, intorno alle 16 circa una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin che intervista personaggi dello spettacolo, della musica, sport, ecc. Uno degli ospiti della puntata è stato Cristiano Malgioglio, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, il quale si è confessato alla conduttrice raccontando lati inediti e intimi della sua vita privata.

Proprio alla conduttrice, il noto paroliere e icona del mondo dello spettacolo ha parlato della sua esperienza nel reality e del legame che è riuscito a instaurare con Tommaso Zorzi standogli vicino e supportandolo, soprattutto dopo l’uscita di Francesco Oppini. Durante l’intervista, sul videowall, è apparsa la foto di un uomo alla vista del quale Malgioglio non è riuscito a trattenere le lacrime.

Proprio alla vista di quella immagine, ha fatto una confessione molto intima che nessuno sapeva e che Malgioglio esprime in questo modo: “Io non l’ho mai raccontato…La storia più lunga l’ho avuta con lui…Siamo stati insieme sei anni…” Ed ecco che, pian piano, si scopre raccontando della sua storia con quest’uomo che ha conosciuto al porto di La Spezia in quanto lui era un marinaio. Un colpo di fulmine immediato per una relazione molto lunga per il paroliere.

Tra i tanti argomenti di discussione, Malgioglio ha anche parlato della sua mamma e del dolore della sua perdita. Un lutto che lo ha devastato, anche perché la sua mamma è stata il pilastro della sua vita. Una figura molto importante per lui, per la quale non può fare a meno di commuoversi. Secondo Malgioglio, la madre sarebbe orgogliosa di lui e del suo percorso.

Verso il finire dell’intervista, Cristiano Malgioglio coglie l’occasione per fare una proposta alla Toffanin dicendole: “Un giorno voglio venire da te e voglio fare il tuo valletto…Mi piacerebbe molto presentare gli ospiti…” La stessa Toffanin acconsente felicemente e ammette che, quando la pandemia finirà, i due condurranno insieme la puntata.