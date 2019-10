Verissimo, Chiara Baschetti parla del rapporto con Morandi: "Lavorare con lui è divertente"

Chiara Baschetti è stata protagonista di un’intervista a “Verissimo”, dove ha parlato del rapporto con i colleghi de “L’isola di Pietro”, in particolare con Gianni Morandi. La modella si è concentrata sull’amicizia con il cantante emiliano dentro e fuori dal set e ha rivelato di aver iniziato la carriera all’età di quindici anni.

L’occasione per diventare una modella si è presentata dopo essere stata notata su una spiaggia di Rimini da personaggi importanti nel mondo della moda. L’attrice ha sottolineato che è stata molto rapida la sua ascesa, al punto da fare le passerelle in giro per tutto il mondo. La protagonista de L’isola di Pietro ha fatto notare le difficoltà dovute alla sua attività lavorativa ricordando la sofferenza per la distanza dalla propria famiglia.

Gli inizi dell’attrice nel mondo della moda

L’intervistata ha spiegato che i genitori all’inizio hanno approvato la sua decisione, ma ha ribadito le difficoltà legate al percorso lavorativo. La Baschetti ha continuato dicendo che tali difficoltà erano dovute alle regole rigide dettate dal mondo della moda e ha raccontato malesseri fisici. L’interprete ha svelato di aver iniziato un percorso psicologico e ha parlato dei suoi studi di psicologia, verso la quale ha sempre avuto una certa passione.Chiara Baschetti ha fatto intendere la necessità di capire chi fosse lei e, a oggi, sta continuando questo percorso.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin sono state trattate diverse tematiche che hanno dato la possibilità alla Baschetti di passare da un argomento all’altro. Nonostante la giovane età, la modella vanta un curriculum molto importante e, a un certo punto dell’intervista, si è parlato della questione riguardante le molestie.

Chiara Baschetti si è definita come una donna molto fortunata in quanto ha sempre avuto delle esperienze positive e ha affermato di aver continuato la sua vita. L’attrice ha risposto a Silvia Toffanin dicendo di non aver mai fatto vita mondana e ha continuato la sua vita, senza frequentare determinati ambienti. L’interprete del personaggio di Elena ha evidenziato che ha sentito molte storie drammatiche intorno alle molestie. L’intervista si è avviata verso la conclusione e non potevano mancare le domande riguardanti il rapporto con Gianni Morandi che, nella fiction, veste il ruolo del padre di Elena. Ha ricordato l’emozione nel momento in cui ha fatto il provino e, riguardo all’amicizia con Morandi, ha affermato: “Lavorarci con lui è molto divertente”. Infine Silvia Toffanin le ha fatto una domanda sulla vita privata e la Baschetti ha spiegato che può attendere l’amore.