Verissimo, Can Yaman tra lavoro e vita privata: "Sono single, ma vorrei trovare l’amore"

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, abbiamo potuto assistere a una nuova intervista a Can Yaman. Il turco è diventato famoso in Italia grazie alle due serie televisive intitolate “DayDreamer – Le ali del sogno” e “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”.

Nella sua lunga chiacchierata Can Yaman ha parlato del suo lavoro, dichiarando di essere pronto ad avere un ruolo di peso in Italia. Proprio su questo argomento conferma di avere avuto alcuni contatti con il regista Ferzan Özpetek, e non esclude che potrebbero fare un film insieme in futuro.

Il futuro lavorativo di Can Yaman

Proprio su Ferzan Özpetek il giovane attore turco dichiara: “L’ho incontrato a Roma ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”.

Per Can Yaman non è la prima volta che si parla di un possibile futuro lavorativo in Italia. Infatti in questi mesi è stato accostato più volte alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip” ma secondo alcune indiscrezioni mai confermate l’attore turco avrebbe declinato la proposta di Alfonso Signorini e del suo cast a causa di un cachet troppo basso.

La vita privata dell’attore

Ovviamente non poteva mancare alcune domande sulla sfera sentimentale di Can Yaman. La conduttrice gli chiede immediatamente quali sono i suoi rapporti con Demet Özdemir, la coprotagonista di “DayDreamer – Le ali del sogno”, ma afferma di essere solamente amici.

Sul suo status sentimentale invece Can Yaman rivela senza peli sulla lingua: “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe”.