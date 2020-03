"Verissimo": Belen Rodriguez si racconta

La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata ospite della puntata che andrà in onda domani, sabato 7 marzo, del programma televisivo condotto dalla giornalista Silvia Toffanin ed in onda su Canale 5 “Verissimo“.

La modella dopo un lungo periodo di separazione, durato oltre tre anni, ha nuovamente ritrovato la serenità in campo sentimentale accanto al marito Stefano De Martino, sposato il 20 settembre 2013 e da cui ha divorziato nel 2015. La coppia ha un figlio, Santiago, nato il 9 aprile del 2013.

Belen ha rivelato di non aver però mai smesso di amare il ballerino e di aver fatto finta di averlo dimenticato (è stata infatti legata per più di tre anni al pilota di Moto GP Andrea Iannone). La showgirl ha infatti confessato come secondo lei nella vita si possa sempre essere in grado di perdonare e ricominciare.

Visto che l’amore non si può mettere in pausa, il suo rapporto con Stefano è infatti basato su una grande amicizia e sul rispetto reciproco. Lui è in grado di amare i suoi difetti e di farla divertire in ogni momento, sdrammatizzando i momenti in cui Belen si sente più nostalgica. Le cose tra i due stanno procedendo nel migliore dei modi, ma per il momento i due giovani non hanno in programma di convolare nuovamente a nozze, nonostante inizialmente ne avessero parlato.

Belen ha infine confidato di aver vissuto un periodo molto difficile in cui ha perso se stessa e l’interesse per la vita, tanto da non avere più voglia di svegliarsi al mattino; queste le sue parole: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.