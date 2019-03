Verissimo, Belen Rodriguez parla di Fabrizio Corona e Stefano De Martino

Nella giornata del 23 marzo va in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti invitati dalla conduttrice ci sono i due attori Claudio Bisio e Sabrina Ferilli, lo chef Alessandro Borghese e la showgirl argentina Belen Rodriguez.

L’ex conduttrice di “Colorado” ha voluto toccare tanti argomenti, concentrandosi in particolar modo a discutere della clip registrata a Fabrizio Corona per Riccardo Fogli durante una delle puntate de “L’Isola dei Famosi“, e di un presunto ritorno di fiamma con il ballerino Stefano De Martino.

L’intervista a Belen Rodriguez

La showgirl inizia la sua chiacchierata parlando di Stefano De Martino: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita”.

Incalzata da Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha parlato anche del caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona e del suo post scritto su Instagram: “In quel messaggio non parlavo neanche di Fabrizio. […] Va bene tutto, faccio parte del mondo della televisione e capisco cosa ci vuole per catturare l’attenzione del pubblico, ma non accetto che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una certa età: ho temuto per lui. Il mio messaggio non era indirizzato a Corona, semplicemente perché ormai non mi stupisco più di quando Fabrizio fa questo tipo di cose”.

Successivamente dichiara di volere ancora molto bene a Fabrizio Corona, ma ritiene che ormai l’ex fotografo dei vip sia una persona totalmente irrecuperabile. Non nasconde il suo dispiacere nell’essere così dura nei suoi confronti, poiché pensa che ogni persona deve sempre cercare la versione migliore di se stessa.

Queste sue parole quindi sembrano chiudere a ogni tipo di possibilità per un possibile ritorno di fiamma con Fabrizio Corona, anche se quest’ultimo, nel libro “Non mi avete fatto niente”, ha fatto capire di essere pronto a riconquistarla.