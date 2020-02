"Verissimo": Beatrice Valli e Marco Fantini si raccontano

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti durante la loro esperienza televisiva nel dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Durante l’edizione del 2013/2014 Marco, dopo essere stato rifiutato dall’allora tronista Anna Munafò, è diventato uno dei tronisti e al termine di un lungo percorso ha scelto Beatrice preferendola alla rivale Noemi Ceccacci.

Marco e Beatrice stanno ormai insieme da oltre cinque anni e, ospiti del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin “Verissimo”, hanno parlato della loro importante esperienza televisiva e di come entrambi abbiano da subito compreso il grande sentimento che li legava. La coppia è infatti una delle più seguite sui social network ed ha da sempre avuto numerosi sostenitori ed ammiratori.

Nonostante la giovane età la coppia ha già due figli: Alessandro (avuto quando Beatrice aveva solo 17 anni dall’ex compagno il calciatore e tentatore di “Temptation Island” Nicolas Bovi) e Bianca (nata nel giugno del 2017). Attualmente la coppia è nuovamente in attesa e Beatrice ha rivelato come i diversi problemi di salute avuti nel corso dell’ultimo anno non le abbiano permesso di godersi a pieno questo felice momento.

Queste le sue parole: “Per una serie di cure che ho fatto, inizialmente ho avuto dei problemi. È abbastanza impegnativa questa gravidanza e non pensavo, credevo di vivermela normalmente come ho fatto con le altre due perché comunque sono giovane e non pensavo di avere questi problemi però tutto può capitare”. La coppia ha inoltre parlato dei possibili nomi del loro terzo bambino (di cui non hanno ancora rivelato il sesso): Edoardo o Azzurra.

Riguardo al matrimonio, in programma il prossimo 27 settembre 2020, Marco e Beatrice hanno rivelato di aver scelto una location marittima, idealmente nella splendida e romantica Capri, anche se stanno ancora cercando di comprendere la logistica e la modalità di organizzazione.