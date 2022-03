Nell’ultima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5, l’ex concorrente del “GF Vip” Barù Gaetani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. In questa circostanza il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato della sua avventura nella casa più spiata d’Italia e sbottonandosi sulla sua conoscenza con Jessica Selassié.

Il vippone, parlando del suo “sì” al “Grande Fratello Vip”, ammette di aver accettato la proposta di Mediaset anche per un proprio tornaconto personale: “Ho accettato questa sfida per i soldi, diciamo la verità. Mi hanno pagato. E potevo saltare il Natale, una festa che odio”.

Proprio per questo motivo afferma di non aver detto di “sì” ad Alfonso Signorini con grande entusiasmo: “Non ero entusiasta di lasciare una vita immerso nella natura per chiudermi in casa con altre persone. Ho accettato la sfida, pensavo di passare nella Casa qualche settimana, sono rimasto tre mesi, è stata una bella esperienza ma non la ripeterei“.

La vita sentimentale di Barù

Si parla anche di Jessica, la ragazza che ha provato a corteggiarlo nel corso dei mesi all’interno gli studi di Cinecittà. La principessa etiope, pure nelle recentissime interviste, afferma di aver preso una bella cotta nei confronti di Barù, e non nasconde che le farebbe piacere provare ad approfondire questa conoscenza.

Il nobile, che si è comportato in maniera piuttosto vaga nei suoi confronti, rivela di ritenere Jessica una donna fantastica, poiché oltre a essere molto intelligente riesce spesso a farlo ridere. Per il momento però parla solamente di una semplice amicizia, tenendoci a precisare che all’interno del “GF Vip” si sono scambiati solamente dei bacini senza mai andare oltre.

Nonostante questo però non vuole precludersi nulla per il futuro: “Dovremmo conoscerci fuori le telecamere. Mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei, ma non sono innamorato. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, fa piacere che ci siano dei fan della coppia, ma dateci i nostri spazi. Credo che lei avesse una cotta per me, ma anche che le sia passata”.