Verissimo, Aurora Ramazzotti rivela: "Minacciata di essere sfregiata con l’acido"

Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl svizzera Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, è stata ospite dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Verissimo”, dove ha fatto delle rivelazioni molto importanti cira alcune minacce ricevute, che le hanno stravolto completamente la vita.

Una vita ormai sotto costante scorta quella di Aurora Ramazzotti che nel salotto di Silvia Toffanin ha svelato di essere stata minacciata da alcune persone di sfregiarle il viso con l’acido. Parole che sono state prese molto seriamente dai suoi genitori, ma anche da Aurora stessa che ha così accettato la costante presenza nella sua vita di un body guard, che vive praticamente in simbiosi con lei.

Aurora Ramazzotti parla delle minacce ricevute

I personaggi del mondo dello spettacolo mettono in conto che ci siano degli haters senza scrupoli che dicono delle cose forti per farsi notare, ma un conto è dire delle cose solo per cercare un attimo di stupida notorietà e seguito, un altro è minacciare qualcuno. Ecco perché le minacce rivolte ad Aurora sono state prese molto seriamente sia dagli organi competenti, sia dai genitori della ragazza, che hanno preferito, potendoselo permettere, garantire la sicurezza della figlia mettendole al fianco una guardia del corpo, Sergio.

“Mi rendo conto di essere in pericolo, però c’è da dire che siamo tutti in pericolo, qualsiasi ragazzo o ragazza può essere vittima di un attacco con l’acido” – ha raccontato Aurora per poi proseguire il suo racconto svelando – “Un anno fa sono stata minacciata, ho tenuto la cosa riservata, ma vivo sotto scorta”.

Aurora ha appena 21 anni e non è certo facile per una ragazza della sua età vedere limitare la sua libertà d’azione, una situazione che le ha cambiato la vita ma che affronta con grande coraggio e rassegnazione: “Non posso più fare tutte le cose che fanno i miei coetanei però per me è sempre stato così” – quindi aggiunge – “Sicuramente ora sono più tranquilla, vivo in simbiosi con la mia guardia del corpo, che è praticamente il mio angelo custode“.

Nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di “Verissimo” Aurora ha parlato anche della sua grande famiglia allargata, dell’armonia raggiunta con i nuovi partner dei suoi genitori: “per me la cosa più importante è vedere i genitori felici. Ed un nuovo partner porta la felicità, poi è ovvio che nell’adolescenza c’è stato qualche contrasto, ma ho avuto sin dall’inizio un bel rapporto con Marika e Tommaso“.