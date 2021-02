Verissimo, Antonella Elia e il tumore al seno: "Ho avuto paura di morire"

Nella puntata del 6 febbraio di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, viene intervistata nuovamente Antonella Elia. In questa circostanza l’ex compagna di Pietro Delle Piane non parla della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” ma tocca argomenti decisamente più importanti.

Per la prima volta in televisione dopo la sua recente intervista al settimanale “Panorama“, Antonella Elia parla della sua malattia. A oggi il tumore a seno sembra essere un lontano ricordo, ma l’ospite rivela che ancora oggi è costretta a effettuare dei rigorosi controlli periodici per tenere la situazione sotto osservazione.

Le parole di Antonella Elia

Antonella Elia dichiara di aver scoperto questa brutta malattia nel 2016, quando la sua ginecologa ha insistito nel farle fare la mammografia. La diagnosi ha riportato un carcinoma intraepiteliale, venendo quindi immediatamente sottoposta a delle aspirazioni per combattere il tumore.

Purtroppo però la situazione, almeno inizialmente, non è migliorata: “Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro. Ho avuto paura di morire”. Con questa ospitata la Elia ha voluto invitare il pubblico da casa alla prevenzione e ai controlli periodici, perché questa decisione può salvare la vita di molte persone.

In queste settimane Antonella Elia ha ricevuto delle critiche sui social proprio per aver dato in pasto al pubblico la sua malattia, ma da Silvia Toffanin giustifica la sua scelta: “Mi sono sentita alla gogna. Come si fa a pensare che possa usare la malattia per prevalere in uno squallido litigio televisivo?”.

Infine ha voluto ricordare Nadia Toffa definendola come un esempio meraviglioso di coraggio: “Mia madre è morta di leucemia in 15 giorni, quando avevo un anno e mezzo. Nadia Toffa diceva ‘l’importante è mettercela tutta’. Non penso di dover chiedere scusa per quello che è avvenuto al Gf Vip, quello che ho detto è venuto dal mio istinto”.