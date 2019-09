Verissimo, Antonella Clerici sbarca su Canale 5 con un’intervista esclusiva

Sabato 14 settembre riparte su Canale 5 il salotto televisivo di Silvia Toffanin, per la prima puntata della nuova stagione la conduttrice ha scelto di invatere i personaggi più importanti della televisione italiana. Tra i tanti ospiti ci saranno la sua cara amica Ilary Blasi ed Alvin, i due infatti insieme condurranno il nuovo game-show di Canale5 “Eurogames” e nel salotto della Toffanin parleranno di questo nuovo programma.

Altri ospiti saranno, Giulia De Lellis che prossimamete condurrà un programma con Gemma Galgani, e soprattutto Antonella Clerici. La bionda conduttrice, quindi, torna in televisione per la prima volta dopo l’annuncio della sua assenza dai palinsesti Rai 2019/2020 e per farlo ha scelto il salotto di Verissimo.

Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Antonella Clerici che per molti anni è stato un volto storico di Rai1 conducendo programmi di grande successo, come “La prova del cuoco” di cui è stata la padrona di casa per quasi 20 anni o “Ti lascio una canzone” che ha lancito la carriera dei tre ragazzi del Volo ed inoltre è stata una delle poche conduttrici a condurre il Festival di Sanremo, nel 2005 con Paolo Bonolis e nel 2010 da sola.

La mancanza della Clerici nei palinsesti, quindi, ha causato molto sgomento tra i telespettatori ed anche la stessa conduttrice in alcune interviste non ha nascosto la sua amarezza. Tuttavia lo strappo con la Rai non sembra essere definitivo dato che le era stata proposta la conduzione di Miss Italia andata ad Alessandro Greco dopo il suo rifiuto ed anche la conduzione dello Zecchino d’Oro che invece la Clerici ha accettato. Rivedremo quindi Antonella su Rai1 quest’autunno sebbene solo per poche puntate.

Nel frattempo però con la sua ospitata nella rete concorrente potrà togliersi alcuni sassolini dalle scarpe e raccontare come ha vissuto questi mesi di incertezza lavorativa ad una conduttrice empatica e professionale come Silvia Toffanin.