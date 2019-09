Verissimo, Antonella Clerici parla degli ex e del rapporto con i figli di Vittorio Garrone

La prima puntata della stagione 2019-2020 del talk show pomeridiano del sabato pomeriggio di Canale 5 “Verissimo” ha visto un ospite d’eccezione, cioè Antonella Clerici, l’ormai ex conduttrice dello storico cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, il cui testimone è stato preso da Elisa Isoardi.

Prima volta di Antonella Clerici nel salotto di Silvia Toffanin, dove la celebre conduttrice si è lasciata andare a dei racconti di vita privata, come i rapporti con l’ex compagno e padre di sua figlia Maelle, Eddy Martens, e non solo. Con l’arrivo del petroliere Vittorio Garrone, Antonella ha deciso di lasciare Roma per vivere una nuova vita nella campagna piemontese, insieme alla figlia e al compagno.

Antonella Clerici parla dei suoi ex

Come ha ammesso la Clerici nel corso dell’intervista a “Verissimo”, oggi i rapporti con il padre di sua figlia sono ottimi, anche se la loro separazione è stata a dir poco burrascosa. Antonella ha voluto precisare che: “Io e Eddy oggi abbiamo un buon rapporto, grazie soprattutto alla sua nuova compagna. Carmen mi piace molto e dico sempre ad Eddy di tenersela stretta. Lei spesso media tra di noi“.

Tra gi amori del passato con cui Antonella è rimasta in buoni rapporti c’è anche l’ex marito Sergio, con qui è rimasta sposata dal 2000 al 2005; rapporti cordiali con gli ex, quindi, anche se la Clerici ammette che non amerebbe passarci le vacanze insieme. La showgirl ha poi ricordato anche il primo matrimonio con il giocatore di basket Pino Motta, sposato quando la giornalista aveva appena 26 anni.

Anche i legami con i figli di Vittorio Garrone sono buoni, tanto da far pensare alla coppia un matrimonio, non per nell’immediato. Sul rapporto con i figli del nuovo compagno Antonella ammette: “avevo timore che non venissero più nella casa di campagna del padre dove ora ci sono io. Invece l’estate scorsa sono venuti spesso e si sono comportati come sempre, consci che quella è anche casa loro“. Un equilibrio perfetto che fa ben sperare per il futuro.