Verissimo anticipazioni, Vittorio Grigolo racconta la sua verità dopo le accuse di molestie

Vittorio Grigolo è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo – la puntata andrà in onda sabato 23 novembre alle 16 su Canale 5 subito dopo “Amici di Maria De Filippi” – dove si è raccontato per la prima volta in un programma televisivo, dopo le gravi accuse di molestie che gli sono state recapitate qualche mese fa.

La notizia della sospensione del celebre tenore dalla prestigiosa Royal Opera House e dal Met Opera – in seguito a queste vicende – ha fatto il giro del mondo, sollevando nuove polemiche ma anche tanti dubbi sulla veridicità dei fatti contestati all’ex coach del talent show di Canale 5 ” Amici”.

Vittorio Grigolo e le accuse di molestie

Secondo l’accusa, Vittorio Grigolo avrebbe molestato una ballerina sul palco, palpeggiandola, durante i saluti finali della replica del Faust a Tokyo. Le anticipazioni delle registrazioni di Verissimo hanno svelato alcune delle dichiarazioni che il tenore ha fatto durante l’intervista, dove Grigolo ha tenuto a precisare: “É stato solo un grandissimo malinteso“.

Il cantante ha raccontato a Silvia e ai telespettatori la sua versione dei fatti accaduti a Tokyo, alla fine dell’opera del Faust. Vittorio ha detto di aver , come di consueto, invitato tutti i cantanti e ballerini sul palco per salutare il pubblico, e in quell’occasione ha fatto un gesto goliardico, cioè quello di aver schiacciato la pancia di gomma di una ballerina.

In quel frangente ha sentito una corista che gli chiedeva cosa stesse facendo, accusandolo di non accorgersi del fatto che la ballerina fosse imbarazzata. Tutto questo sembra sia accaduto davanti al pubblico in sala. Il fatto ha comportato l’immediato allontanamento dalla Royal Opera House di Londra.

Nel corso dell’ospitata a Verissimo ha preso la parola anche il legale del tenore, che ha precisato: “C’è un video, che per ragioni di copyright non possiamo mostravi, che non lascia spazio a dubbi. Dopo averlo visionato siamo sereni e confidiamo che questa cosa si concluda velocemente“.