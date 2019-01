Verissimo, anticipazioni puntata del 12 gennaio: Jeremias Rodriguez parla dell’Isola dei Famosi e del padre Gustavo

Jeremias Rodriguez ha deciso di partecipare come ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 12 gennaio 2019 per parlare in primis dell’incidente che forse gli ha precluso la possibilità di partire per L’Isola dei Famosi. Tutto sembrava ormai deciso e infatti il ragazzo argentino era in procinto di affiancarsi agli altri colleghi naufraghi ma durante le vacanze di Natale ha subito un infortunio sciando.

Il fratello minore di Belèn e Cecilia è più che convinto che questo sia il reality giusto per lui e, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha dichiarato che farà il tutto e per tutto per essere uno dei nuovi concorrenti. Purtroppo l’incidente che lo ha visto protagonista gli ha causato la rottura del metatarso e lo stesso medico che lo ha curato gli ha consigliato assoluto riposo per ben un mese.

“Voglio partire ma non dipende da me” ha infatti confessato Jeremias dichiarando altresì che tutta la sua famiglia lo sta appoggiando in questa sua avventura. Da indiscrezioni venute a galla nelle scorse settimane sembrava invece che Belèn non fosse del tutto concorde alla partenza del fratellino per l’Honduras ma invece sembra che lei stessa voglia vedere il ragazzo mettersi alla prova in questa nuova esperienza.

Purtroppo però questo per la famiglia Rodriguez non sembra affatto essere un momento sereno visto che, non più tardi di qualche settimane fa, papà Gustavo ha avuto qualche problema di salute. E’ lo stesso Jeremias a spiegare che il comportamento del padre è stato dovuto ad un forte stress per aver ricevuto una notizia molto dolorosa per lui.

In questo periodo Belèn , Cecilia ma soprattutto Jeremias sono stati molto vicini al padre accantonando a volte anche i propri impegni. Non ci resta dunque che vedere se Jeremias avrà il via libera da parte del medico e potrà partire per il reality che, inutile dire, sarà sicuramente seguitissimo dai telespettatori.