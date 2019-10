Verissimo, anticipazioni: Heather Parisi attacca di nuovo Lorella Cuccarini

Silvia Toffanin sabato scorso aveva annunciato il nome di uno degli ospiti più importanti della prossima puntata di Verissimo, si tratta di Heather Parisi, la ballerina americana ,che da anni vive ad Hong Kong, è ritornata in Italia in occasione della sua intervista nel programma di Canale 5, che andrà in onda sabato 26 ottobre.

Giuseppe Candela su Dagospia ha già fornito delle anticipazioni su ciò che andrà in onda e su quali saranno gli argomenti dell’intervista. Nello specifico Heather Parisi tornerà a parlare del suo rapporto con l’eterna rivale Lorella Cuccarini. Tra le due i rapporti sono tesi ed entrambe non perdono occasione per lanciarsi critiche e frecciatine.

La Parisi ha sempre criticato apertamente le simpatie politiche della Cuccarini, quando quest’ultima annunciò il suo ritorno in Rai fece anche delle dichiarazioni a favore dell’allora governo Di Maio-Salvini. In quell’occasione la Parisi pubblicò un tweet in cui elencava i vari tipi di ballerina dall’etoile alla solista fino alle ballerine di fila ed in ultimo quelle “sovraniste”. La Cuccarini replicò immediatamente che una che vive in un paradiso fiscale non può occuparsi di faccende che riguardano che in Italia vive lavora e paga le tasse.

Nel dettaglio non si sa cosà dirà Heather nel salotto della Toffanin ma in generale parlerà della suo rapporto con la Cuccarini e racconterà la sua verità sui motivi della loro rivalità e inimicizia, sicuramente si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Giuseppe Candela, in merito, ha dichiarato: “La ballerina ha lanciato nuove frecciatine a Lorella Cuccarini ed i beniformati assicurano che nemmeno Pippo Baudo gradirà l’intervista.”

Secondo Candela quindi, non solo la conduttrice de La Vita in Diretta, ma anche lo storico presentatore potrebbe non gradire l’intervista a Verissimo della Parisi. Del resto infine lo storico presentatore sicialiano ha più volte ammesso di essere stato lui l’artefice dell’eterna rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini.