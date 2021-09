Verissimo anticipazioni e ospiti, Silvia Toffanin svela: "Sfida difficile"

​​A partire dal 19 settembre Silvia Toffanin sarà la nuova padrona di casa della domenica di Canale 5. Oltre al consueto appuntamento del sabato, Verissimo sarà trasmesso al posto di Domenica Live di Barbara d’Urso ormai archiviato da Mediaset. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha confessato di avere sempre l’ansia e quel pizzico di paura per il debutto.

Non è una che prende le cose alla leggera perché cerca sempre di dare il massimo. Sarà quel che sarà, ma intanto lei metterà tutta sé stessa. Prima di accettare di andare in onda alla domenica ci ha pensato un bel po’, aveva dei dubbi ma alla fine ha deciso di buttarsi in questa nuova collocazione.

Al momento sono previste una decina di puntate. Naturalmente nel dì festivo avrà un altro pubblico, ma gli ospiti saranno diversi rispetti a quelli che saranno intervistati nel giorno di sabato, con incontri più larghi. Cercherà anche di stare su nomi legati all’attualità e su Barbara d’Urso ha dichiarato che è una super professionista, fa questo lavoro anche da più anni di lei, non c’è nessuna competizione.

Le poltrone, molto probabilmente, rimarranno lontane. Questa è una modalità scenografica che a lei è piaciuta e ha reso più bello il suo show. Tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo ci saranno il campione olimpico Marcell Jacobs e Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi con Chiara Bontempi, Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Monica Graziano Contraffatto.

Nella nuova edizione potrebbero esserci anche politici. Silvia Toffanin ha rivelato che essendo popolari parlano di racconti di vita e non di politica. Meloni e Casalino avevano scritto una biografia, per Berruti e le piaceva l’idea di un racconto di coppia inedito con Maria Elena Boschi. Non conosceva la storia privata di Rocco Casalino e la sua sofferenza l’ha colpita molto.