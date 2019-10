Verissimo, anticipazioni del 12 ottobre: Giordana Angi pronta per Sanremo, Lorella Boccia racconta l’aggressione subita

Il talk show condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” torna sabato 12 ottobre alle 16 circa su Canale 5 con una puntata davvero emozionante, che vedrà come ospiti anche Giordana Angi, coach di “Amici Celebrities”, Lorella Boccia, ed ancora l’attore-cantante Gianni Morandi, Claudio Bisio, Martin Castrogiovanni e tanti altri.

Gli spoiler del celebre talk del sabato pomeriggio di Canale 5 svelano che Gianni Morandi svelerà qualche anticipazione riguardante la terza stagione della celebre fiction di cui è protagonista, “L’isola di Pietro“, che prenderà il via venerdì 18 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Giordana Angi pronta per Sanremo, Lorella Boccia provata dall’aggressione subita

Da qunto anticipato da Morandi, il dottor Sereni nel primo episodio dovrà fare i conti con un incendio, da dove salverà miracolosamente una neonata. Dopo il salvataggio della piccola, prenderanno il via le indagini per far luce sulle origini della piccola e il motivo del suo abbandono. Una trama che già si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena.

Tra gli ospiti tanto attesi dal pubblico televiso ci sarà anche Giordana Angi, l’ex alunna della scuola di talenti “Amici” – dove si è aggiudicata un meritatissimo secondo posto, dopo Alberto Urso – che negli ultimi tempi abbiamo visto nel ruolo di coach della squadra dei Bianchi in “Amici Celebrities”.

Come svelato a “Verissimo”, Giordana è in pole position per andare al Festival di Sanremo 2020, che sarà condotto dal mitico Amadeus. Dopo aver parlato del suo percorso professionale, Giordana ha raccontato delle grandi soddisfazioni che sta vivendo, anche grazie all’usicta del suo nuovo cd “Voglio essere tua” a cui si aggiunge un tour che ha registrato già il tutto esaurito.

Ancora non è certa la partecipazione della tutor di Amici Celebrities a Sanremo 2020, ma Giordana ha tenuto a precisare: “Ho una canzone sulla quale sto lavorando, per cui se mi vedrete sul palco di Sanremo vorrà dire che è andata bene“. Altra protagonista di puntata è stata la ballerina Lorella Boccia, che ha commosso tutti raccontando alcuni fatti che l’hanno vista protagonista insieme al marito Niccolò Presta.

Lorella ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin della terribile aggressione di cui è rimasta vittima insieme al marito, dopo una cena in un risorante. Uno shock che ha segnato la vita della conduttrice di Rivelo, che ha raccontato la dinamica dell’aggressione: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto“.

La coppia è stata minacciata con un coltello, quindi hanno dovuto dare tutto quello che avevano. Lorella ha raccontato di aver avuto delle difficoltà nel togliere la fedina che indossava, una cosa che ha fatto innervosire i rapinatori, che le hanno dato uno schiaffo. Questa azione violenta ha suscitato l’immediata reazione di Niccolò che voleva difendere la moglie, pur sapendo che i ladri avevano un coltello in mano mentre lui non aveva nulla con cui difendersi.

L’aggressione poteva sicuramente avere un epilogo diverso, è questo ciò che Lorella tiene a precisare, sottolineando il fatto che il marito è molto arrabbiato, e si è sentito impotente. L’esperienza vissuta ha segnato molto Lorella, che nonostante è ritornata alla vita normale, non si sente più la stessa.

Tra gli altri ospiti di puntata anche Simone Cristicchi e Francesca Barra con il marito Claudio Santamaria.