Verissimo, anticipazioni del 10 ottobre: tra gli ospiti Can Yaman e Lorella Cuccarini

Nella giornata di sabato 10 ottobre andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La trasmissione in questi giorni sta facendo parlare molto per il coming out di Gabriel Garko che ha svelato di avere avuto un fidanzato da ben 11 anni.

Mettendo da parte la vicenda legata da Gabriel Garko, la conduttrice Silvia Toffanin ha deciso di regalare altre gioie ai telespettatori di “Verissimo”. Proprio per questo motivo ha deciso di invitare negli studi Can Yaman, l’attore turco conosciuto per “DayDreamer – Le Ali del Sogno” e “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore“.

Gli ospiti di “Verissimo”

A rivelare questa notizia è il sito di “Mediaset Play” con questo comunicato: “Sabato 10 ottobre, alle 16 su canale 5, Can Yaman si racconta per la prima volta a Verissimo. L’attore turco, star della serie Day Dreamer – Le ali del sogno, con il suo stile selvaggio, la sua dolcezza e il suo fascino tenebroso, ha conquistato un pubblico eterogeneo, che ha visto in lui un nuovo ideale maschile”.

Non si tratta dell’unica presenza di Can Yaman in Italia, poiché in questi giorni dovrebbe registrare una puntata di “C’è posta per te” che andrà però in onda nel mese di gennaio. Invece, secondo il sito “Dagospia“, l’attore avrebbe detto un secco “no” a Barbara D’Urso.

Il sito “Tv Blog” anticipa la presenza di Lorella Cuccarini negli studi di “Verissimo”, che ha deciso di parlare dinanzi alle telecamere dopo un anno di silenzio. La conduttrice infatti, dopo essere stata cacciata a causa dei cattivi rapporti con Alberto Matano da “La vita in diretta“, dirà finalmente la sua verità.

Infine negli studi di Canale 5 sarà presente anche Manila Nazzaro, l’ex “Miss Italia 1999”. Negli ultimi mesi è ritornata alla ribalta per aver partecipato ottava edizione di “Temptation Island” condotta da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Lorenzo Amoruso.