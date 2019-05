"Verissimo" anticipazioni 18 maggio: sorpresa di Costanzo alla De Filippi, gag Cipollari-Galgani, i semifinalisti di Amici

Le anticipazioni della puntata del talk show di Canale 5 “Verissimo” di sabato 18 maggio svelano che tra i protagonisti di puntata ci saranno anche i semifinalisti del talent show “Amici 2019“, ma anche la dama del “Trono Over” Gemma Galgani così come la sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari, ma anche la conduttrice televisiva Maria De Filippi.

Nel corso della scorsa puntata del popolare rotocalco di Canale 5, la conduttrice Silvia Toffanin ha dato dimostrazione di grande abilità e professionalità durante l’intervista alla showgirl Pamela Prati che, con le sue nozze con Marco Caltagirone (rinviate a data da destinare), ha catalizzato l’attenzione del pubblico televiso, suscitando non pochi dubbi e perplessità.

Grandi ospiti nel salotto di Silvia Toffanin

Il nuovo appuntamento con “Verissimo”, registrato il 15 maggio scorso, stando alle anticipazioni pubblicate sul sito “Il vicolo delle news”, inizierà con una sorpresa fatta da Maurizio Costanzo per la moglie Maria De Filippi, dove il popolare giornalista televisivo racconta del primo incontro tra i due, avvenuto nella splendida e romantica cornice di Venezia.

Ma non è tutto, perchè Costanzo ha voluto attestare ancora una volta pubblicamente la grande stima che ha nei confronti di Maria come personaggio televisivo. Poi Maria svela degli inediti circa Costanzo ed i suoi programmi preferiti, che neanche a dirlo sono “C’è Posta per te” e “Amici”

Nel salotto di Silvia Toffanin si è lasciato ampio spazio ad una emozionante intervista a Ivan Cottini, il ballerino sulla sedia a rotelle; momenti di grande intensità che hanno colpito anche la stessa conduttrice. Subito dopo, sono arrivati in studio i semifinalisti del talent show “Amici”; Giordana Angi si è esibita nel brano “Casa” e con l’inedito “Chiedo di non chiedere”, quindi ha poi raccontato della sua vita privata e familiare.

Subito dopo l’italo-francese è il momento di Raphael, quindi è stata la volta di Stash che ha cantato insieme ad Elodie. Ma non è tutto perché tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin ci saranno anche Emma e Biondo, che hanno fatto ballare e cantare il pubblico in studio con il brano “Avec moi”.

I due cantanti hanno quindi smentito le voci circa una loro rottura; subito dopo è stato il turno di Alberto D’Urso, uno dei favoriti vincitori di Amici, che è stato acclamato dal pubblico in studio e super applaudito per le sue perfomance canore. Ma alla domanda su cosa c’è tra lui e Tish, il cantante ha smorzato i toni, gettando acqua sul fuoco, replicando che lui ha molta stima di Tish, ma solo da un punto di vista artistico.

Finito con Alberto si continua con Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due protagoniste indiscusse di “Uomini e Donne”, che proprio nei giorni scorsi hanno avuto un’altra delle loro gag – Tina ha gettato un secchio d’acqua addosso a Gemma – sollevando l’ira del pubblico. Tina e Gemma si sono prestate a fare una intervista a due,.

Finito con i due volti di “Uomini e Donne”, sono entrati in studio, prima Vincenzo e poi l’attesissima Tish, che ha cantato il brano “You Make me a vomit”, nulla è stato detto riguardo a Mameli.