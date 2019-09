Verissimo, Andrea Damante si difende: "Ho tradito Giulia solo due volte"

Dopo le pesanti dichiarazioni fatte da Giulia De Lellis, ospite di “Verissimo” lo scorso Sabato, Andrea Damante ha deciso di partecipare alla trasmissione per dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto. Durante la puntata di Sabato 21 Settembre, Silvia Toffanin ospiterà in studio il noto dj, che avrà modo così di raccontare la sua verità e rispondere alle accuse mosse dalla sua ex, l’influencer Giulia De Lellis.

“Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima.” – sono state le parole di Damante.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha inoltre dichiarato che lui e Giulia si sono lasciati perchè litigavano spesso, non solo per i tradimenti. A proposito invece del libro scritto dalla De Lellis, intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, Andrea Damante ha dichiarato che è stato tutto molto ingigantito, le cose non sono andate proprio come si legge nelle pagine del libro, anzi alcune frasi sono state utilizzate solo per incrementare le vendite del libro.

Nonostante Andrea Damante si rivela molto infastidito per l’uscita del libro e per alcune dichiarazioni fatte dalla sua ex, il dj ha ammesso le sue colpe dichiarando anche di essere stato molto male per quanto accaduto.

“Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei” – ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin.

Alla fine dell’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto all’ex tronista su un ipotetico ritorno di fiamma con Giulia, e la sua risposta sicuramente lascerà sperare tutti i fan della coppia: “Nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. E’ stata una storia bellissima.”