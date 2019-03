Verissimo, Ambra Angiolini: "Sono innamorata di Massimiliano Allegri"

Ambra Angiolini, conosciuta in Italia anche semplicemente con il nome di “Ambra“, rilascia un’intervista a “Verissimo“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. L’attrice ed ex volto di “Non è la Rai“, dopo una lunga relazione con Francesco Renga, inizia nei primi anni 2000 e finita nel 2015 dopo aver avuto due figli, ha ritrovato nuovamente la felicità.

La donna ha infatti ritrovato la sua serenità tra le braccia di Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore della Juventus. In questi mesi, tanti hanno ipotizzato anche di un possibile matrimonio avvenuto in segreto tra i due, grazie a un anello spuntato improvvisamente al dito di Allegri. Tuttavia, l’attrice smentisce questa notizia ai microfoni di Silvia Toffanin etichettandola come una “fake news”.

Le parole di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini inizia la sua intervista parlando proprio del rapporto che ha con Massimiliano Allegri: “Sono innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente. È un uomo che mi ha insegnato tantissime cose e che, come me, è abbastanza diverso da quello che sembra. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro. E sono due anni che rido: prima sbloccavo il diaframma piangendo, ora lo faccio ridendo”.

In seguito smentisce la notizia di un loro possibile matrimonio: “Non ho bisogno di niente, mi sono sposata con me stessa dopo essermi separata. Non ho bisogno di un uomo per essere socialmente riconosciuta. Sono una donna innamorata, per il resto il mio matrimonio doveva essere solo con me e quello sono riuscita a celebrarlo”.

Infine, rivela di avere ancora un ottimo ancora con Francesco Renga, il suo ex compagno. Ambra dichiara di voler ancora molto bene al cantante, anche se non è facilissimo vivere ancora a Brescia, poiché frequentare gli stessi luoghi, vivendoli in una maniera totalmente diversa è una cosa molto complicata per lei.