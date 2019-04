Verissimo, Alvin attacca Paolo Brosio: "È un bambino viziato"

Nella puntata del 6 aprile di “Verissimo“, sono stati intervistati gli ultimi protagonisti de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. In studio da Silvia Toffanin è presente anche Alvin, che ha occupato nuovamente il ruolo d’inviato dopo un periodo di assenza.

In questa occasione, Alvin ha palesato tutte le difficoltà per aver coperto un ruolo tanto delicato. Infatti, secondo la sua versione, alcuni naufraghi, in particolar modo Jo Squillo e Paolo Brosio, non avrebbero apprezzato il passaggio da “concorrente sotto copertura” a “inviato”, poiché l’hanno considerato come un vero e proprio tradimento.

Le parole di Alvin

Queste sono le sue parole su questa ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“: “Quest’anno è stato difficilissimo. Non riuscivo a domare i naufraghi perché hanno vissuto il mio passaggio da concorrente a inviato come un tradimento. Avevo legato molto con Ghezzal e Maddaloni e dormivo con Capparoni e Brosio. Quando hanno scoperto che ero inviato, Palo Brosio si è messo di traverso e mi ha creato quasi tutti i problemi lui”.

Su Paolo Brosio però rincara la dose: “L’idea che mi sono fatto è che sia un bimbo viziato e indisciplinato. In Palapa parlava sopra le persone, non ascoltava i giochi e pretendeva che glieli rispiegassi, ma l’Isola è un programma di comunicazione, se fai così non si capisce niente. Lui mi ha fatto arrabbiare e poi la cosa si è allargata a tutti gli altri naufraghi che si erano sentiti traditi”.

Ammette però di aver chiarito con gli altri naufraghi, in particolar modo con Jo Squillo. La naufraga si era resa protagonista di un battibecco concluso con un “lancio del cocco”, con la cantante che era visibilmente stizzita dai vari comportamenti avuti da Alvin. Una volta finito il reality show, Jo ha chiesto scusa ad Alvin per essersi comportata in questo modo.