Verissimo, Alessia Marcuzzi parla de "L’Isola dei Famosi": "Non ero d’accordo sul videomessaggio per Riccardo Fogli"

Nella puntata del 4 maggio di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, verrà intervistata nuovamente Alessia Marcuzzi. L’ex moglie di Francesco Facchinetti, in questa circostanza, ha deciso di togliersi più di un sassolino dalla scarpa e scrollarsi alcune critiche piovute su di lei in questi mesi.

Alessia Marcuzzi, mentre faceva un bilancio in generale dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, è ritornata a parlare del videomessaggio girato da Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli. L’ex Re dei Paparazzi, con poca delicatezza, aveva mostrato al cantante le prove del presunto tradimento di Karin Trentini.

Le parole di Alessia Marcuzzi

La conduttrice, con molta sincerità, rivela: “Fino all’intoppo con Riccardo mi sentivo proprio che fosse la mia Isola più bella, anche come conduzione. E poi è successo che con Riccardo Fogli è arrivata questa onda anomala che ci ha travolti tutti. Mi sono voluta scusare con lui in diretta, soprattutto per non averlo abbracciato abbastanza. Solitamente sono molto materna, ma in quel caso non sapevo bene cosa fare e mi sentivo in colpa, perché avrei potuto evitarlo. Io le mie responsabilità me le prendo”.

Ammette che inizialmente non era d’accordo con le idee degli autori: “Quando ho visto quel video messaggio non ero molto d’accordo. Avrei voluto Fabrizio Corona in studio perché sarebbe stato più facile avere un contraddittorio. In quel video c’erano per me delle cose troppo violente e il mio errore è stato quello di non dire ‘No’ più forte”.

Successivamente, Alessia Marcuzzi ha voluto rispondere alle critiche di Simona Ventura. L’intervistata rivela che non vuole parlare male dei colleghi, poiché la trova come una cosa poco elegante. Infine, ci tiene a dire che ognuno ha il suo modo di condurre una trasmissione.

Dopo i flop degli ultimi anni, tuttavia Alessia Marcuzzi potrebbe ritornare presto in televisione. Secondo gli ultimi gossip, svelati da “Spy Magazine“, la conduttrice sarebbe pronta a prendersi il timone della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal mese di settembre.