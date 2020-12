"Verissimo", Alessia Marcuzzi confessa il suo dolore: "Non vedevo mio figlio Tommaso da settembre"

La conduttrice Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata speciale di “Verissimo“, andata in onda sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La Toffanin e Mediaset hanno deciso di tenere compagnia agli italiani in un momento davvero duro e difficile a causa del Covid. E proprio la Marcuzzi si è raccontata, seppur a distanza, ai microfoni di “Verissimo”.

La conduttrice, ha spiegato alla sua collega il periodo complicato che ha vissuto e che vive. In un paio di puntate de “Le Iene”, Alessia non vi ha preso parte a causa della positività del test sierologico, ma una volta fatto poi il tampone, per fortuna la Marcuzzi è risultata negativa. A ciò si è aggiunto un natale diverso per lei, così come per tutti gli italiani.

Alessia ha spiegato che quest’anno non è stata con la figlia Mia, la quale ha trascorso le festività con il suo papà, Francesco Facchinetti. Di solito lei e Facchinetti, che ormai hanno due vite separate, si riuniscono e trascorrono il natale tutti insieme, ma questa volta non è stato possibile. Natale agrodolce per la conduttrice, che se da un lato ha dovuto rinunciare alla piccola Mia, dall’atro ha riabbracciato dopo 3 mesi il figlio Tommaso.

Il ragazzo, figlio della Marcuzzi e dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, studia all’estero e a causa del Covid non è potuto tornare a casa prima. Alessia ha raccontato tutto il suo dolore nel non poter riabbracciare il figlio prima, ma adesso per fortuna è tornato a casa e ha festeggiato il natale con la sua mamma, ma senza la presenza della sua sorellina.

“Tommaso non lo vedevo dal 12 settembre, è stato molto emozionante rivedersi, ci manca tanto Mia ma sono molto felice di averlo qui. Di solito eravamo abituati a passare in ogni caso il Natale insieme, o io andavo da Francesco o lui veniva qui, ma quest’anno non si può“, queste le parole della Marcuzzi.

Alessia ha poi parlato del rapporto che hanno Mia e Tommaso, nati da due papà diversi. La conduttrice ha spiegato che tra i suoi due figli vi sono 10 anni di differenza e solo adesso che Mia sta crescendo, la lontananza anagrafica da Tommaso inizia un po’ ad assottigliarsi. Se inizialmente erano lontani, oggi la piccola Facchinetti è felice di avere un fratellone grande.