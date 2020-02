"Verissimo": Alena Seredova si racconta

Alena Seredova è una nota showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva ceca naturalizzata italiana. La modella è stata legata sentimentalmente dal 2005 al portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon, con cui si è sposata il 16 giugno 2011 e da cui ha avuto due figli: Louis Thomas (nato nel 2009) e David Lee (nato nel 2007).

La coppia si è però separata nel 2014 a causa del tradimento che il calciatore ha avuto con l’attuale compagna la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Dallo scorso 2015 Alena è felicemente fidanzata con il manager specializzato in merger & acquisition Alessandro Nasi da cui aspetta un figlio che nascerà il prossimo giugno.

Nel corso di una lunga intervista esclusiva al programma televisivo condotto dalla giornalista Silvia Toffanin, “Verissimo”, che andrà in onda nella puntata di sabato 8 febbraio. Alena ha parlato della gravidanza che sta vivendo ed ha ipotizzato un possibile matrimonio con il compagno.

La showgirl ha rivelato di aver deciso di non rivelare il sesso del bambino, nonostante le notizie circa un fiocco rosa in arrivo, visto che ha fatto un patto con i figli di non svelare il sesso fino alla nascita. Alena ha confessato come la gravidanza a 42 anni sia stata del tutto inaspettata.

Con la fine del suo matrimonio con il calciatore Gigi Buffon si era infatti convinta che non la volesse più nessuno, queste le sue parole: “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. C’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”.

Per il compagno Alessandro questo sarà invece il primo figlio e l’attesa è tanta. Riguardo ad un possibile matrimonio con il manager e vicepresidente di Exor le parole di Alena sembrano essere chiare: “Anche se in Repubblica Ceca sarò sempre la signora Buffon, ora che sono cittadina italiana e sono divorziata potrei risposarmi anche domani”.