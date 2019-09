Verissimo, Alberto Urso parla della sua vita sentimentale e ammette: "Mi frequento con una ragazza"

La prima puntata della nuova stagione televisiva del talk show di Canale 5 “Verissimo” ha visto ospite, oltre la conduttrice Antonella Clerici, anche il vincitore dell’edizione 2019 del talent show condotto da Maria De Filippi “Amici”, Alberto Urso, che si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, facendo anche delle importanti ammissioni sulla sua vita sentimentale.

Alberto Urso non è soltanto un giovane talento della musica italiana, ma anche un sex symbol, complice la sua indiscutibile bellezza e quegli occhi verdi che bucano il teleschermo, facendo così sognare tante teenagers e telespettatrici. Durante il talent show il gossip dava per certo un avvicinamento tra Alberto e la sua collega di squadra Tish, la ragazza dai capelli arancioni che però è solo stata una grande amica del tenore.

Alberto Urso fa delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale

Il 2019 è stato l’anno di Alberto, tanto che il cantante ha voluto farsi tatuare questi numeri sul corpo, per omaggiare l’anno della svolta, durante il quale è successo di tutto: la partecipazione al celebre talent di Amici, la vittoria, il successo e l’amore. Sebbene Alberto abbia sempre schivato domande troppo dirette sulla sua vita privata, stavolta, nel salotto di Silvia Toffanin ha fatto le prime ammissioni.

“Mi sto frequentando con una ragazza, ci vogliamo bene e stiamo bene insieme” – dice Alberto, che se da un lato ha ammesso la frequentazione con la ballerina Valentina Vernia, di contro non l’ha voluta ancora definire la sua fidanzata, quasi a voler pesare le parole e i sentimenti. E sulla possibilità di avere la sua compagna al suo fianco anche in tour, Alberto ammette che sarebbe una cosa bellissima.

Dopo la conclusione di Amici, Valentina si è lasciata con il suo compagno, quindi conclusa quella fase della sua vita ha ritrovato il sorriso al fianco del tenore sicialiano. Nel corso dell’intervista a Verissimo, Alberto ha parlato ancora una volta di Maria De Filippi, che ha definito come “una mamma“, per l’atteggiamento avuto non solo con lui ma con tutti i partecipanti del talent.