Verissimo, Adriana Volpe parla del suo ex marito: "Ha dei problemi, ma va protetto e rispettato"

L’attuale opinionista del “Grande Fratello Vip” Adriana Volpe ha deciso di parlare per la prima volta della sua rottura con il suo ex marito Roberto Parli durante la sua recente intervista a “Verissimo“, il talk show di Canale 5 che vede la conduzione di Silvia Toffanin.

L’imprenditore nei confronti della Volpe non è mai stato molto clemente, e nelle ultime settimane ha voluto lanciare più di una frecciatina. In uno dei recenti commenti pubblicati sotto a un post di Adriana, poi immediatamente cancellati dalla conduttrice, Parli accusa la sua ex di aver fatto piangere e soffrire la loro bambina di nove anni. Nel mese di maggio invece sempre Roberto accusò la Volpe di aver fatto girare un uomo nudo, precisamente il cantante Marco Profeta, in casa dinanzi alla loro figlia, per poi smentire dopo un po’ di tempo.

L’intervista di Adriana Volpe a “Verissimo”

In seguito a un periodo di silenzio dalla rottura di Roberto Parli, l’opinionista ha deciso di dire la sua sulla rottura con l’imprenditore. Nella seguente chiacchierata Adriana si mostra molto comprensiva nei confronti suoi, rivelando che meriterebbero rispetto e protezione per la sua sofferenza.

“Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo” afferma inizialmente Adriana Volpe che poi aggiunge: “Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato“.

Parlando invece della sua rottura dichiara di aver provato in ogni modo a sistemare le cose, ma è stato del tutto inutile: “All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”.