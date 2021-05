Vera Gemma parla de "L’isola dei famosi" e si propone per "Temptation Island"

Vera Gemma è stata tra le protagoniste della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Una parte del merito va attribuita anche a Jeda, il suo giovane fidanzato, che direttamente dallo studio di Mediaset è riuscito a conquistare il cuore del pubblico da casa. Difatti, proprio per questo motivo, a oggi si parla di un possibile futuro in televisione per il manager di musica trap.

L’attrice intanto, parlando della sua avventura in Honduras in una recente intervista a “Rolling Stone“, rivela di aver passato una bellissima esperienza per certi punti di vista e molto dura per altri motivi. Ammette che il programma è difficile proprio come visto dai telespettatori, anche se non viene trasmesso tutti i particolari per evitare di annoiare il pubblico da casa.

Focalizzandosi sui concorrenti accusa Valentina Persia di essere una persona cattiva: “Fa tanto la solidale con le donne, ma credo non le ami tanto. Credo non ami tanto neanche sé stessa” mentre su Awed: “Un po’ traditore, ma non riesco a non volergli bene. Mi ha rinnegata per una pacifica convivenza con gli altri, è molto furbo”. Difatti, nonostante abbia litigato con lui verso il finale ammette di considerarlo ancora come un amico. Invece continua ad attaccare Gilles Rocca definendolo come una persona bipolare.

Vera Gemma e Jeda a “Temptation Island”

L’attrice afferma di essere pronta a lavorare ancora in televisione, non escludendo che il suo futuro possa essere in un reality. Bollando “Pechino Express” e “Ritorno al presente” come un fallimento della TV apre a “Temptation Island“: “Che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente”.

Al momento però non avrebbe ricevuto nessuna chiamata dagli autori di Maria De Filippi: “Ancora no, pensa che scemi! Dovrebbero sbrigarsi a farlo”. Trattandosi però di una candidatura interessante non va escluso che possano esserci delle novità molto importanti nelle prossime settimane.