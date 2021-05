"Venus Club", Elisa Isoardi parla di Raimondo Todaro e Matteo Salvini

Nella giornata del 20 maggio è andato in onda la terza puntata di “Venus Club“, trasmesso in seconda serata su Italia 1 condotto da Lorella Boccia e affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi e ideato da Marco Salvati, autore che collabora con anni insieme a Paolo Bonolis.

In questa puntata vengono intervistati la sensual-coach Bettina Zagnoli, l’avvocato e scrittrice Ester Viola ed Elisa Isoardi. I fan del programma si sono focalizzati soprattutto su l’ex naufraga, in cui parla della sua presunta relazione con Raimondo Todaro e degli anni vissuti insieme a Matteo Salvini.

L’intervista a Elisa Isoardi

Oltre per la sua eleganza, siccome l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” si presenta in studio con un vestito inguinale, un’ampia scollatura e soprattutto un vertiginoso tacco nero, Elisa sta facendo discutere per le sue parole con Raimondo Todaro, ballerino che ha potuto conoscere durante la sua esperienza a “Ballando con le stelle”.

La Isoardi infatti nega tutte le voci su una possibile relazione vissuta con il ballerino: “Non c’è stato niente. Nemmeno il bacino di scena c’è stato, come è successo alle coppie in gara a Ballando con le stelle. Non è nato nulla, per fortuna di lui non è scoppiato l’amore”. Stuzzicata da Lorella Boccia comunque afferma di aver vissuto un rapporto di grande sintonia con Raimondo Todaro e soprattutto rispetto reciproco.

Nei mesi scorsi ha fatto discutere anche la sua separazione dal leader della Lega Matteo Salvini, ove annuncia la definitiva rottura pubblicando una frase di Gio Evan. La Isoardi rivela di aver ricevuto un enorme clamore mediatico per questa relazione, ammettendo di essere stata molto felice con lui. Da dopo questa rottura non ha più avuto nessun tipo di relazione, sottolineando però che al momento è appagata anche da sola e sta trovando finalmente i suoi spazi.