Ventennale dell’attentato alle Torri Gemelle di New York: 2001-2021

C’è una ricca programmazione prevista per il ricordo dell’attentato alle Torri Gemelle a New York avvenuto l’11 settembre 2001, Skytg24 ad esempio propone l’anniversario con la programmazione dedicata “11 Settembre. 20 anni che valgono un secolo”.spiegando in che modo un evento scioccante come l’11 settembre ha segnato profondamente la nostra società.

L’11 settembre alle 14 invece ci sarà la diretta live da New York per ricordare il memoriale così come da Kabul, Parigi e Londra. Lo speciale I sopravvissuti intervisterà chi ha vissuto in diretta quelle scene di panico e angoscia, intervistando chi è rimasto in vita e ci sarà un approfondimento di questi ultimi venti anni, il reportage a cura di Federico Leoni “L’11 settembre di QAnon” parlerà circa i complotti che si sono discussi in fatto all’attentato.

Le “Pillole di memoria”:intervisterà artisti e su come hanno vissuto quegli attimi, tutti visibili sul canale Skytg24, La sera dell’11 settembre, alle ore 21:00 Sky Atlantic propone 11TH HOUR, un film con Salma Hayek che ripercorre i temi del razzismo vissuti dopo l’11 settembre. Appuntamento su Sky Cinema Due e in streaming su NOW alle 21.15 dell’11 settembre con WORTH – IL PATTO, con Michael Keaton e Stanley Tucci.

Su Sky Cinema Due a partire dalle 18.50 e in streaming su NOW, altre due pellicole: il film di Oliver Stone con Nicolas Cage WORLD TRADE CENTER, e IL RE DI STATEN ISLAND di Judd Apatow. su Sky Documentaries con COSA È SUCCESSO L’11 SETTEMBRE?, in onda alle 21.15.

MANHUNT – OSAMA BIN LADEN alle 21.45, la spasmodica ricerca ventennale dell’assassino considerato l’autore dell’attentato, National Geographic propone, la serie 11 SETTEMBRE: VENTI ANNI DOPO, Infine, appuntamento su History Channel con APOCALYPSE 9/11, due documentari pensati per commemorare le vittime del World Trade Center, a vent’anni dall’attentato terroristico che ha cambiato gli Stati Uniti D’America.