"Velvet Collection 2" in arrivo su Rai 1: data inizio, trama e cast

Martedì 6 agosto prenderà il via la seconda stagione della serie tv “Velvet Collection“, spin off della fiction amatissima dal pubblico televisivo”Velvet” – che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai in prima serata alle 21,25 circa, subito dopo Techetecheté – dove non mancheranno nuovi emozionanti colpi di scena ed intrghi.

I protagonisti della celebre galleria di moda in questa seconda stagione saranno impegnati in un nuovo avvincente progetto, cioè quello della creazione di un abito straordinariamente importante, che dovrà essere indossato da una delle donne più belle ed importanti dell’epoca durante un evento straordinario che rimarrà nella storia.

Il nuovo progetto della galleria

La narrazione della seonda stagione si snoda sull’importante quanto straordinario ed emozionante incarico che è stato affidato ai galleristi, cioè quello della realizzazione dell’abito che la futura regina dell’Iran, Farah Diba, indosserà il giorno dell’incoronazione. Un sogno per i galleristi, che però si troveranno ad affrontare numerosi ostacoli.

Tra questi anche l’inaspettato arrivo dell’ambasciatore iraniano, che sin da subito appare molto misterioso che nasconde qualcosa di davvero molto oscuro e raccapricciante. I segreti sembrano sempre essere dietro l’angolo, ed il nuovo progetto metterà a dura prova i rapporti tra i galleristi.

I problemi per i nostri protagonisti però non sembrano finire mai, perché oltre al perfido ambarsciatore iraniano, dovranno confrontarsi con Raúl de la Riva. l’uomo che ebbe un incidente durante le nozze di Jonas e Marie e che si è trovato ad un passo dalla morte. Nella nuova stagione di Velvet Collection ritroveremo alcuni dei protagonisti presenti nella prima stagione, come Marta Hazas nel ruolo di Clara Montesinos Martín, Asier Etxeandia in quello di Raúl de la Riva, ed ancora Fernando Guallar impersonerà Sergio Godó Rey, a cui si aggiunge il volto noto al pubblico televisivo italiano, Megan Montaner, che invece è Elena Pons.

La seconda stagione di Velvet Collection si articolerà in 10 puntate, dove avremo modo di vedere anche i nuovi protagonisti, come Andrés Velencoso che interpreterà il misterioso ambasciatore iraniano Omar Ahmadi. ed ancora Noelia Castaño nei panni della mitica Farah Diba, la regina dell’Iran.