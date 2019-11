Vanessa Incontrada e la gaffe clamorosa compiuta a "Domenica In"

Vanessa Incontrada è uno dei volti più amati e apprezzati della televisione italiana. Spagnola di nascita, la conduttrice e attrice vanta una carriera di tutto rispetto. L’abbiamo vista al timone di programmi come “Zelig” e “Wind Music Awards“, ha recitato in fiction di successo come “Non dirlo al mio capo“, “Il capitano Maria” e “Un’altra vita“.

Attualmente è impegnata in coppia con il cantante Gigi D’Alessio, alla conduzione dello spettacolo “20 anni che siamo italiani“, che partirà il prossimo 29 novembre, in prima serata su Rai 1. E proprio con Gigi è stata ospite durante l’ultima puntata di “Domenica In“, per raccontarsi tra lavoro e vita privata.

Il momento dell’intervista è stato davvero emozionante, difatti oltre alla Incontrada e D’Alessio, anche la stessa conduttrice, Mara Venier, non è riuscita a trattenere le lacrime, soprattutto quando si è parlato delle mamme. In chiusura però è andato in scena un momento davvero dolce, difatti il 24 novembre è stato il giorno del compleanno della Incontrada e Mara Venier e la redazione di “Domenica In” hanno pensato bene di festeggiarla con torta e champagne in studio.

Il momento dell’ingresso della torta è stato accompagnato dall’orchestra e dal pubblico, che ha intonato la canzone “Tanti auguri a te“. Vanessa ha molto gradito la sorpresa e visibilmente commossa, ha ringraziato Mara e la produzione, ma ha commesso una piccola gaffe, mangiando la torta ancor prima di spegnere la candelina.

Dopo aver commesso l’errore la conduttrice ha urlato divertita: “Io avevo così voglia di mangiarla, che la candelina non l’ho proprio c****a!“. Insomma si è trattato di un momento goliardico e di festa e magari qualche piccola gaffe, come quella realizzata dalla Incontrada, in un momento del genere può starci tutta.

La conduttrice dopo la sua ospitata ha ricevuto piogge di auguri sui vari social, e ha pubblicato essa stessa una lettera di auguri, quelli più importanti per lei, da parte di suo marito Rossano Laurini e Isal, il loro bambino. La didascalia seguita dalla foto è stata davvero romantica: “Oggi festeggio il nostro amore e il mio splendido compleanno! Con voi ho tutto!“. Non resta che accodarsi e fare tanti auguri alla Incontrada, seppur in ritardo!