Valeria Marini saluta i suoi fan e sbarca a Temptation Island Vip

Per le coppie ed i tentatori di Temptation Island Vip è tempo di sbarcare in Sardegna per iniziare le registrazioni del reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Tra queste coppie c’è anche quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari, che sicuramente desta curiosità tra il pubblico.

La donna, conosciuta soprattutto per aver condotto il “Bagaglino” negli anni ’90, ha deciso di salutare i suoi fan su Instagram annunciando le registrazioni di Temptation Island Vip pubblicando un piccolo video dove viene ritratta lei ed il suo fidanzato con uno sfondo di stelle.

Nella didascalia la conduttrice mostra tutta la sua energia rivelando che i social da oggi in poi saranno controllati dal suo staff: “Waiting Temptation Island. Da domani i miei social saranno seguiti dal #TeamMarini. Baci stellari a tutti voi”. Valeria Marini gode di un ottimo successo, come si può notare dalle visualizzazioni ottenute dal video: in mezza giornata ha raggiunto i 22 mila like con decide di commenti a suo favore.

Questo è uno dei tanti commenti che ha ricevuto sotto il suo video: “Baci stellari a te e Patrick! Tifo per voi e per la vostra bellissima storia d’amore stellare, un abbraccio” oppure: “Ciao Valeria Marini ti adoro e non vedo l’ora di vederti a temptation island baci stellari tesoro”. Di sicuro è una delle coppie più attese di questa edizione

Il motivo della loro partecipazione al reality show non è mai stato spiegato, ma a rivelare un’ipotesi ci ha pensato il settimanale Oggi. Per la rivista infatti Valeria Marini vuole testare la sua relazione con Patrick Baldassari e se le cose andassero per il verso giusto i due potrebbero pensare anche al matrimonio.