Valeria Marini, le sue dichiarazioni a "Vieni da Me"

Un inizio settimana con il botto, quello in casa Rai, durante la trasmissione pomeridiana “Vieni da Me“: la sfida tra la padrona di casa Caterina Balivo e la showgirl sarda Valeria Marini. La bionda stellare e la mora campana, infatti, si sono scatenate in un balletto tanto sfrenato quanto divertente.

Valeria Marini ospite a “Vieni da Me”, lunedì 7 ottobre, fa il suo ingresso in studio con un look a dir poco vistoso: un abito nero, che ricorda molto una sottoveste e lascia ben poco all’immaginazione, abbinato ad un paio di sandali scintillanti. Mentre la Balivo la sfida a colpi di look indossando una giacca color oro, modello a vestaglia, dal quale esce un sensualissimo corpetto nero.

L’intervista

Terminato il momento goliardico, le due donne iniziano l’intervista e, tra un accenno alla carriera ed uno alla vita privata, finiscono a parlare proprio di amore: finita la storia con Patrick Baldassarri, con il quale è rimasta amica, ed archiviato il presunto flirt con Ivan Gonzales, oggi la Valeriona Nazionale è felicemente fidanzata con Gianluigi Martino. L’uomo, che ha accomopagnato la showgirl a “Vieni da Me”, è più giovane di lei di 19 anni e si occupa di produzioni televisive e cinematografiche.

E forse è proprio la sua presenza in studio a mettere un freno alla solita esuberaza della Marini, che limita l’intervista ad una frase precisa: “E’ un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire“. La chiacchierata pomeridiana verte anche su un argomento che, da alcuni mesi, riempie i salotti televisivi: il caso Pamela Prati. Valeria non ha dubbi e, secondo il suo punto di vista, l’ex star del Bagaglino sarebbe stata plagiata, come la stessa ha dichiarato più volte.

“Ho sempre creduto a Pamela anche prima di rivederla quest’estate. Pamela è stata plagiata, diceva cose senza un filo logico”, afferma la Marini. Successivamente prosegue assicurando che “Pamela non ha la malizia di fare tutto questo: lei era assolutamente in buona fede. Lei è un’artista e mi dispiace tanto che si parli di lei solo per questa vicenda”. Conclude, infine, dichiarandosi convinta che, la Prati, sarebbe stata costretta a seguire un mero copione, pagando poi un prezzo troppo alto: “Ha pagato uno scotto assurdo, troppo alto“.