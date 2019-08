Upas va in vacanza, pausa estiva per la soap opera di Rai 3: al rientro una new entry

I telespettatori della popolare soap opera “Un posto al sole” dovranno rinunciare per qualche settimana alle sempre più avvicenti vicendi che si snodano tra gli abitanti di Palazzo Palladini – situato nella zona di Posillipo tra il mare di Napoli ed il vulcano Vesuvio – a cui molto presto si aggiungerà un nuovo personaggio, che porterà dei nuovi input alla narrazione della serie tv partenopea.

Come accade per la maggior parte delle soap opera, anche Upas farà il suo stop per il periodo che va dal dal 12 al 23 agosto, per poi riprendere con la consueta programmazione da lunedì 26 agosto alle 20,30 circa su Rai 3. Uno stop di appena due settimane che darà la possibilità a chi si è perso qualche puntata di rivederle in streaming sulla pagina dedicata alla soap su Raiplay, dove sono presenti video e puntate intere.

Pausa estiva per Upas

Le anticipazioni dell’ultima settimana di agosto di Un Posto al sole hanno svelato che a Palazzo Palladini farà rientro un volto amatissimo della serie tv partenopea, ovvero il personaggio di Viola. Oltre alla figlia di Ornella, secondo quanto anticipato dal sito “TvSoap” entrerà nel cast anche un attore molto famoso e amato dal pubblico televisivo.

Il rientro di Ilenia Lazzarin è stato ufficializzato dall’attrice in persona attraverso il suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, oltre che confermato dalla sua presenza all’evento di presentazione dei palinsesti autunnali Rai, anche se ancora non è dato sapere se l’attrice tornerà a vivere a Napoli oppure continuare a stare a Torino, dove risiede la sua famiglia.

Palazzo Palladini continuerà ancora una volta ad essere al centro della narrazione, dove le storie dei condomini si intrecceranno, trasformandosi da semplici vicini, in amici, amanti e perfino nemici. Tra i protagonisti ricordiamo Nina Soldano nel ruolo di Marina Giordano, Massimo Devenuto, Maurizio Ajello e tanti altri.