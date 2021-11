Uomini e Donne Vip presto in arrivo su Canale 5 in prima serata: l’indiscrezione

Negli ultimi anni stanno andando fortemente di moda i programmi con i personaggi famosi all’interno. L’esempio più importante in questa categoria è sicuramente il “Grande Fratello Vip“, che ha ormai preso il posto dell’edizione dedicata ai non famosi condotta da Barbara D’Urso.

Per via dell’ottimo successo ottenuto da questo format, anche Maria De Filippi si è adeguata a questo filone rendendo alcuni suoi format solamente per i personaggi conosciuti dal grande pubblicato. Dapprima si è provato con l’esperimento dedicato ad “Amici Celebrities“, non ottenendo però il risultato tanto sperato e chiudendo dopo una sola edizione e sei puntate, e poi con “Temptation Island Vip“, ove fino a questo momento il format ha registrato dei buoni ascolti durante l’estate.

La nuova idea da parte di Maria De Filippi

Le voci su una possibile edizione dedicata ai famosi di “Uomini e Donne” non è del tutto nuova, siccome già negli ultimi anni sono stati accostati alcuni concorrenti al famoso dating show di Canale 5. Tra i nomi più chiacchierati in passato troviamo Francesco Chiofalo e Valeria Marini, ma a quanto pare gli autori stanno guardando anche ad altri.

Nelle ultime ore Amedeo Venza, ex volto di “Uomini e Donne”, ha affermato con assoluta certezza che si stanno effettuando già i primi provini: “È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip! Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio“. Nel ruolo di opinionista non dovrebbero esserci Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma negli ultimi mesi si è parlato di Giulia De Lellis presente negli studi.

Per il momento l’influencer, oltre a questa indiscrezione, non svela nessun nome e tra l’altro neanche la produzione di “Uomini e Donne” ha aperto bocca sulla voce in questione. Sicuramente, se si dovesse fare, Mediaset metterà il programma in prima serata su Canale 5.